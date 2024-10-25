Его дома ждала мама и двое детей: прощание с бойцом СВО пройдет в Лахденпохском районе

Армейское подразделение, где служил сержант, участвовало в боях за освобождение ряда населенных пунктов Донецкой народной республики.

Прощание с участником специальной военной операции Максимом Гущиным пройдет 5 ноября в Лахденпохье. Информацию об этом сообщили в администрации района.

Максим Гущин родился и вырос в Лахденпохье. Окончил девять классов Лахденпохской школы и Лахденпохское профессиональное техническое училище № 9 по специальности «автомеханик». Работал по специальности в разных организациях района.



В марте 2023 года Максим Анатольевич добровольно отправился в зону СВО. Армейское подразделение, где служил сержант Максим Гущин, участвовало в боях за освобождение ряда населенных пунктов Донецкой народной республики.





7 июня 2024 года недалеко от села Клиновое Бахмутского района ДНР машина, в которой Максим и два его сослуживца перевозили боекомплект к самоходному оружию, наехала на дистанционное взрывное устройство. Все бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью.



Максиму Гущину было 49 лет. Дома его ждала мама Валентина Васильевна и двое детей – сын и дочь.



Прощание с бойцом состоится в 10.00 в траурном зале на Леншоссе, д. 59А, траурный митинг – в 12.00. Максим Гущин будет похоронен на новом кладбище рядом с могилой своего отца.