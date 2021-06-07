Прощание с известным актером Пеккой Микшиевым пройдет в Национальном театре Карелии

Петрозаводск простится с Народным артистом России Пеккой Микшиевым в среду.

Прощание с актером, который ушел из жизни в возрасте 87 лет после тяжелой и продолжительной болезни, состоится 9 июня с 12 до 13 часов в Национальном театре Карелии. Об этом сообщили в паблике театра.

Напомним, Пекка Микшиев умер в пятницу, 4 июня.

«Скончался выдающийся деятель карельской национальной культуры, народный артист России, заслуженный артист Карелии, Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского Пётр Григорьевич Микшиев», — сообщили в Национальном театре, где актер проработал всю свою жизнь.