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«Прошу вас остановить это варварство»: экс-депутат пожаловался на вырубку в центре Петрозаводска

Новости. Общество
09:17, 02 Января 2023
фото: Анатолий Александровский / ВК

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Бывший депутат Петросовета обратился к Владимиру Любарсткому в связи с вырубкой в районе улицы Антикайнена.

Бывший депутат Петросовета Анатолий Алксандровский, помощник нынешнего депутата горсовета Галины Васильевой, на своей странице в соцсети опубликовал текст обращения к главе Петрозаводска Владимиру Любарскому.

Экс-депутат обратил внимание на начавшуюся вырубку деревьев в самом центре Петрозаводска, в парке 50-летия Пионерской организации. По его словам, часть деревьев уже спилена, еще часть парка огорожена забором.

«Предполагаю, что огораживание произведено в связи с ремонтными работами на мосту через реку Неглинка по улице Антикайнена. Однако территория, попавшая под огораживание намного превышает необходимую для ремонта моста территорию. И самое главное — строителями запланирован неоправданный массовый снос деревьев и других зелёных насаждений, который приведёт к изуродованию парка, ухудшению итак не самой лучшей экологической обстановки в этом районе», — написал Анатолий Александровский.

Также экс-депутат не согласился с выводами отдела экологии Администрации Петрозаводского городского округа об аварийном состоянии деревьев, подпадающих под снос.

«Прошу Вас как Главу Петрозаводского городского округа, призванного в силу Устава Петрозаводского городского округа, законодательства о местном самоуправлении стоять на страже интересов города и его жителей, принять все предусмотренные законом меры по прекращению вырубки (сноса) деревьев в Парке 50-летия Пионерской организации. Прошу Вас остановить это варварство», — обратился к градоначальнику горожанин.

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