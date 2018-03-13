ПРОСИТ ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ: Дорожники, имейте совесть

Житель поселка Ихала Лахденпохского района рассказал, как дорожники осложняют ему жизнь.

В паблике "Лахденпохья – Навсегда" администраторы разместили пост о жителе поселка Ихала, дом которого стоит у дороги.

есмотря на то, что мужчина поставил забор, он не может огородиться от неприятностей, которые создают ему дорожные службы.

"Уважаемые дорожники, - обратился мужчина, - в поселке Ихала по ул.Центральной, у дома 58 мною был поставлен забор по всем нормам, а именно - 4 метра от дорожного полотна. Вам и этого места мало. Осенью ров выкопали под самый забор (только у нашего дома), зимой снег к нам весь столкали, чем повредили забор. Наступила весна, и вот новые сюрпризы, все глыбы снега и льда при чистке дороги бросили на мой проезд. Пожалуйста, имейте совесть".