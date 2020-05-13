Просроченные водительские права будут действительными, сказал глава Карелии

Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля до 15 июля этого года, остаются действительными.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, в минувшую среду, 13 мая, состоялось совещании вместе с представителями ГИБДД Карелии, где обсуждался вопрос о водительских удостоверениях, срок действия которых истекает с 1 февраля до 15 июля.

"По Указу Президента до середины июля замена прав не является обязательной: автолюбители могут ездить, не опасаясь, что их оштрафуют, - написал Артур Парфенчиков. - Порядок замены прав в дальнейшем будет определен ведомственным нормативным правовым актом".

Также глава уточняет, что если есть необходимость обратиться за заменой или выдачей водительского удостоверения сейчас, сделать это можно по предварительной записи через портал gosuslugi.ru

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