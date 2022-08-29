Просто космос: как будет выглядеть площадь Гагарина в Петрозаводске после реконструкции (ФОТО)

Проект благоустройства площади Гагарина в Петрозаводске предусматривает создание архитектурной композиции на тему космонавтики.

Об этом главе Карелии Артуру Парфенчикову рассказали во время его поездки по объектам благоустройства города.

Такая идея связана с тем, что площадь названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

По проекту архитекторов Александра Кима и Алексея Скрипицына на площади предлагается установить скульптурно-пространственную модель Солнечной системы. В центре композиции расположится модель Солнца, рядом с которым установят модели восьми планет.

Планеты будут представлять собой гранитные полированные шары разных диаметров, их латунные «орбиты» вмонтируют в гранитную поверхность покрытия площади. В композицию также вошли символы водопада, леса и камня.

Благоустройство площади запланировано на 2023 год.