Протесты против форелеводов в Карелии побудили власти задуматься, как учитывать глас народа

Причины конфликтов между форелеводческими хозяйствами и населением могут быть устранены при условии, что появится регламент учета мнения местных жителей при создании рыбоводных участков.

Об этом говорится в проекте обращения парламента Карелии к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

По словам авторов обращения, с ростом числа форелеводческих хозяйств увеличилось количество обращений жителей Карелии, обеспокоенных загрязнением акваторий пресноводных водных объектов в связи с размещением на них рыбоводных участков. "Подавляющее число обращений жителей республики обусловлено, в первую очередь, опасениями ухудшения экологического состояния водоемов с питьевым водозабором", - говорится в документе. Одной из причин депутаты считают отсутствие установленной процедуры учета предложений граждан. Что предлагают парламентарии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".