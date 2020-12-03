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Протесты против форелеводов в Карелии побудили власти задуматься, как учитывать глас народа

Новости. Общество
11:57, 04 Декабря 2020
фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
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Причины конфликтов между форелеводческими хозяйствами и населением могут быть устранены при условии, что появится регламент учета мнения местных жителей при создании рыбоводных участков.

Об этом говорится в проекте обращения парламента Карелии к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

По словам авторов обращения, с ростом числа форелеводческих хозяйств увеличилось количество обращений жителей Карелии, обеспокоенных загрязнением акваторий пресноводных водных объектов в связи с размещением на них рыбоводных участков.

"Подавляющее число обращений жителей республики обусловлено, в первую очередь, опасениями ухудшения экологического состояния водоемов с питьевым водозабором", - говорится в документе.

Одной из причин депутаты считают отсутствие установленной процедуры учета предложений граждан.

Что предлагают парламентарии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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