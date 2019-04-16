Процентная ставка по рублевым вкладам выросла

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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, по итогам первой декады апреля выросла на 0,01%.
В итоге ставка составила 7,54%, сообщает Банк России.
Эта цифра, по правилам ЦБ, служит ориентиром банкам для привлечения вкладов. Регулятор не рекомендует кредитным организациям отклоняться от показателя более чем на 2% выше него.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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