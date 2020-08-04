Проценты по вкладам в банках снова начали расти

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, впервые с мая показала рост.

Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В III декаде июля ставка увеличилась на 0,03 п.п и достигла 4,58%.

Максимальная ставка по рублевым вкладам снижалась с января 2020 года и к I декаде марта опустилась до значения в 5,15%. С III декады марта она росла, к I декаде мая достигла 5,5%, после чего вновь начала снижаться. Во II декаде июля она достигла минимального значения за всю историю наблюдений — 4,55%.

Каких банков может касаться это изменение, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".