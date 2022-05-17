Провал образовался на отремонтированной дороге в райцентре Карелии (ФОТОФАКТ)

В Сегеже асфальт провалился на дороге, отремонтированной в прошлом году.

В паблике «Сегежа online» опубликовали фото городской магистрали, на которой образовался провал. Сегежан возмущает, что еще и года не прошло, как здесь уложили новый асфальт.

Подписчики паблика, активно комментируя фото с огромной ямой, стали задавать вопросы администрации Сегежского района. Местные власти сразу отреагировали.

«Администрацией уже проведен комиссионный осмотр с компетентными органами для определения причины провала. Подрядчику в рамках гарантийных обязательств выставлено требование о необходимости устранить провал и восстановить асфальт. В ближайшее время участок будет огорожен для проведения работ. О результатах проинформируем до 24 мая», - говорится в ответе администрации района.

Ранее сообщалось, грунт вымыло из-под асфальта на кольце в Петрозаводске. Дорога на кольце на Варкауса начала разрушаться.