Проведение массовых мероприятий запретили в Карелии из-за COVID-19 – новые ограничения

В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков опубликовал ряд ограничений, которые ввел в связи с ростом числа инфицированных COVID-19 в Карелии.

"В республике до 15 января запрещается проведение массовых мероприятий: спортивных, зрелищных, публичных, корпоративных и других. Исключение – мероприятия на открытом воздухе, в том числе региональные и межмуниципальные спортивные соревнования. При этом мероприятия, которые были объявлены до 23 ноября, должны проводиться с соблюдением всех противоэпидемических требований", - сообщил глава Карелии.

Ране сообщалось, что спортсменов допустят на соревнования в Карелию только с отрицательным результатом теста на COVID-19.