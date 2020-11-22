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Проведение массовых мероприятий запретили в Карелии из-за COVID-19 – новые ограничения

Новости. Общество
12:21, 23 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска=
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В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков опубликовал ряд ограничений, которые ввел в связи с ростом числа инфицированных COVID-19 в Карелии.

"В республике до 15 января запрещается проведение массовых мероприятий: спортивных, зрелищных, публичных, корпоративных и других. Исключение – мероприятия на открытом воздухе, в том числе региональные и межмуниципальные спортивные соревнования. При этом мероприятия, которые были объявлены до 23 ноября, должны проводиться с соблюдением всех противоэпидемических требований", - сообщил глава Карелии.

Ране сообщалось, что спортсменов допустят на соревнования в Карелию только с отрицательным результатом теста на COVID-19.

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