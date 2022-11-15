Проверяющий призывников полковник Мертвищев попался на взятке стиральной машиной

Полковник Генштаба ВС РФ Иван Мертвищев был пойман сотрудниками ФСБ при получении взятки стиральной машиной.

Как пишет «Коммерсантъ», 235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил полковника Ивана Мертвищева. Он обвиняется в получении взятки стиральной машиной от военного комиссара Объединенного военного комиссариата Раменки. Свою вину полковник полностью признал.

В связи с начавшейся 1 ноября этого года призывной кампанией в планах полковника Ивана Мертвищева была обозначена проверка Объединенного военного комиссариата, в который входят микрорайоны Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, проспект Вернадского, Раменки и Тропарёво-Никулино Западного административного округа города Москвы. По словам источника “Ъ”, полковник Мертвищев за неделю до мероприятия позвонил военному комиссару, сообщив, что собирается приехать к нему с проверкой.

При этом офицер дал недвусмысленно понять, что дела в военкомате с набором призывников, по его информации, идут из рук вон плохо, а если и с соответствующей документацией все будет нормально, то он обязательно найдет к чему придраться. И это, по словам полковника, не лучшим способом может отразиться не только на репутации руководства комиссариата, но и дальнейшей карьере самого военкома. Решить же проблемы полковник Мертвищев предложил офицеру за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. руб. Военный комиссар в сложившейся ситуации сделал вид, что согласился, а сам обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Далее уже сотрудники ведомства взяли на себя ход дальнейших переговоров о приобретении той или иной модели стиральной машины, которая устроила бы Мертвищева.

Когда же выбор был окончательно сделан, а машинка куплена, военный комиссар сообщил проверяющему, что заказ выполнен и тот может приезжать и забрать его. При получении стиральной машинки сотрудники ФСБ и задержали полковника.

Под давлением улик, собранных ФСБ и следствием, офицер полностью признал свою вину.