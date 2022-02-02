Проверка не подтвердила жалобы на загрязнения водоема форелеводами в поселке в Карелии

Сотрудники министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии провели проверку деятельности форелеводческой фермы «Лафор» в поселке Терву и не выявили нарушений, в которых ее обвиняли в социальных сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Поводом для проверки стало опубликованная в социальной сети видеозапись, где показан процесс разделки рыбы. Утверждается, что сотрудники предприятия режут рыбу возле садков, отправляя отходы в акваторию Ладожского озера на территории национального парка «Ладожские шхеры».

Для проведения проверки Минсельхоз Карелии сформировал рабочую группу. В неё пригласили специалистов Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, межрегионального управления Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия и администрации Национального парка, а также представителей общественности и журналистов.

«Мы осмотрели садковую линию на акватории озера и убедились в том, что следы какой-либо противоправной деятельности, связанной с обескровливанием рыбы на момент проверки отсутствуют. Не обнаружен отход рыбы и в садках», — сообщила начальник отдела организации мероприятий в сфере ветеринарии Минсельхоза РК Юлия Мотова.

По словам генерального директора компании «Лафор» Алексея Гетманова, видеозапись не соответствует действительности.

«На видео указаны работы, которые наше хозяйство не ведёт. У нас иной технологический процесс», — пояснил гендиректор.