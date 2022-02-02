890x80
Реклама
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на скользкой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
02.02.2022 15:03
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения»
Новое
Сегодня 08:59

Проверка не подтвердила жалобы на загрязнения водоема форелеводами в поселке в Карелии

Новости. Общество
09:18, 03 Февраля 2022
фото: пресс-служба правительства РК

Новости партнеров

Сотрудники министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии провели проверку деятельности форелеводческой фермы «Лафор» в поселке Терву и не выявили нарушений, в которых ее обвиняли в социальных сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Поводом для проверки стало опубликованная в социальной сети видеозапись, где показан процесс разделки рыбы. Утверждается, что сотрудники предприятия режут рыбу возле садков, отправляя отходы в акваторию Ладожского озера на территории национального парка «Ладожские шхеры».

Для проведения проверки Минсельхоз Карелии сформировал рабочую группу. В неё пригласили специалистов Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, межрегионального управления Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия и администрации Национального парка, а также представителей общественности и журналистов.

«Мы осмотрели садковую линию на акватории озера и убедились в том, что следы какой-либо противоправной деятельности, связанной с обескровливанием рыбы на момент проверки отсутствуют. Не обнаружен отход рыбы и в садках», — сообщила начальник отдела организации мероприятий в сфере ветеринарии Минсельхоза РК Юлия Мотова.

По словам генерального директора компании «Лафор» Алексея Гетманова, видеозапись не соответствует действительности.

«На видео указаны работы, которые наше хозяйство не ведёт. У нас иной технологический процесс», — пояснил гендиректор.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском
27.01.2022, 12:31
В Петрозаводске мужчина упал на пешеходном переходе и умер (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 08:59
Обществоведение
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения»
В Карелии продолжается судебная тяжба между сельской воспитательницей и чиновниками, которые выдали ей землю под ИЖС на месте стоянки древнего человека.
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Решающий гол 14
31.01.2022 16:05
«Есть риск, что собственник продаст завод» 15
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2022 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 8
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»