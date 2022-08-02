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ПСБ: Предугадываем желания клиентов

Новости. Общество
12:30, 04 Августа 2022
фото: © Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

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Промсвязьбанк сохранил привлекательность своих кредитных продуктов для розничных клиентов.

Летние месяцы показали рост активности населения, заинтересованного в банковских продуктах. ПСБ отмечает кратный рост числа обращений и среднего размера кредита, увеличение объема выдачи займов. Любой банковский продукт от ПСБ, наряду с выгодными условиями, подразумевает и максимальную степень комфорта в обслуживании.

«В новых экономических условиях банк предлагает широкие возможности своим клиентам и стремится удовлетворить спрос на любой финансовый продукт. Период высоких ставок на рынке был краткосрочным. Спрос жителей Петрозаводска на кредитные продукты банка показывает, что нам удается предугадывать потребности клиентов и делать оптимальные предложения. Наши потребители ценят не только выгодные условия выдачи кредитов, но и скорость, с которой мы принимаем решения. Отдельно отмечу работу с зарплатными проектами: ряд бонусов и преференций, включая выгодные предодобренные предложения и ежегодное снижение ставок по кредиту при условии выполнения финансовых обязательств заемщиком, дают дополнительные возможности нашим лояльным клиентам», — подчеркивает региональный директор Петрозаводского офиса ПСБ Ирина Серкова.

В Республике Карелия оказался востребованным подход, когда при реализации зарплатных проектов персональный менеджер ПСБ на рабочем месте клиента оформляет зарплатную карту, отвечает на все интересующие вопросы, учитывает пожелания и демонстрирует разнообразие доступных финансовых и нефинансовых сервисов: кредиты, карты, вклады и накопительные счета, программы страхования и многое другое.

В частности, предодобренное кредитное предложение для зарплатных клиентов предполагает, что сумма заемных средств рассчитывается автоматически и устанавливается индивидуально. В личном кабинете на сайте ПСБ или в мобильном приложении клиенту достаточно указать желаемую сумму кредита в рамках предодобренного ему лимита и подписать комплект необходимых документов онлайн.

Рефинансирование кредитов, полученных в других банках, потребует минимального участия заемщика. ПСБ самостоятельно осуществляет необходимые перечисления денежных средств для погашения сторонних кредитных обязательств.  

Развивая возможности диджитал-банкинга и масштабируя цифровые решения, ПСБ продолжает уделять внимание клиентам, которые хотят взаимодействовать с сотрудником банка. Всегда должен оставаться выбор: получать услугу онлайн или приехать за консультацией к менеджеру.

— Экономия времени и усилий клиента при совершении большинства рядовых банковских операций является одним из важнейших конкурентных преимуществ. Поэтому мы стремимся работать с каждым индивидуально. И это не формальная фраза, а проработанный клиенториентированный подход. ПСБ нацелен на то, чтобы при обслуживании клиентов учитывались их потребности и предлагалось актуальное для текущего времени и конкретной ситуации решение вопроса», — добавляет Ирина Серкова.

Добавим, что снижение ключевой ставки и смягчение денежно-кредитной политики со стороны регулятора способствует доступности кредитных средств для бизнеса и населения. Ставки по потребительским кредитам заметно снизились, поэтому, если есть потребность в финансах и уверенность, что обязательства перед банком будут выполнены, можно рассмотреть возможность кредитования для решения насущных вопросов и осуществления планов. 

 ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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