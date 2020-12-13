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Пенсионерка из Петрозаводска искала женское счастье в интернете и осталась без денег

Новости. Общество
18:00, 14 Декабря 2020
фото: © ТАСС / Станислав Красильников
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Пенсионерка из Петрозаводска дважды за несколько дней попалась в ловушку интернет-мошенников, заявили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала полицейским, что в социальной сети ей написала незнакомка – она предложила провести диагностику организма на энергофункционал и женское счастье по фотографии. Петрозаводчанка согласилась и отправила снимок. Собеседница пояснила, что выявила проблемы с энергетикой, но их можно решить. Услуга дистанционной очистки стоила всего 3 тыс. рублей. Пенсионерка согласилась и перевела деньги. А псевдодиагност вскоре удалила свою страницу.

Через несколько дней женщина попала в новую ловушку обмана. В популярной социальной сети она нашла предложение помощи при оформлении кредита. Для получения необходимой суммы, 700 тыс. рублей, неизвестный ей ранее мужчина попросил предоплату в размере 9,5 тыс. рублей. После совершения первого перевода он попросил доплатить еще 7,5 тыс. рублей, а затем еще 5 000. По его словам, деньги были необходимы для оплаты справок и работы сотрудников банка.

Получив последний перевод, 10 тыс. рублей, лжепомощник заблокировал переписку. Женщина обратилась в полицию, где указала, что действия злоумышленников нанесли ей значительный материальный ущерб в размере 35 тыс. рублей.

Полиция Карелии напоминает. При общении с неизвестными людьми, которые предлагают вам услуги, не переводите свои сбережения до получения результата.

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