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Психически больная женщина зарезала домогавшегося ее мужчину в Петрозаводске

Новости. Общество
10:28, 05 Октября 2021
фото: © unsplash

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Суд в Петрозаводске рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая убила ножом своего знакомого, когда он попытался склонить ее к интимной близости.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в апреле 2021 года женщина пришла в гости к своему знакомому, который принялся угощать ее спиртными напитками.  Когда он стал ее домогаться, между ними произошел конфликт. Женщина схватила нож и нанесла мужчине множественные удары в туловище, от которых тот скончался.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемой психическое расстройство. По мнению следствия, она нуждается в принудительном лечении с интенсивным наблюдением. Поэтому дело направлено в суд одновременно с постановлением о применении к ней принудительных мер медицинского характера.

 

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-10-05 13:24:40
Почувствовала "Внушительное влияние" и категорично отстояла свою нравственную позицию. Выпивка и закуска не в счет. Настоящая, не то что некоторые. Совместными выездными фото совещаниями голову морочили Петрозаводским.
1677
2021-10-05 12:16:00
Все беды от женщин
Petrovich
2021-10-05 11:52:04
Действительно, больная. В кои то веки на нее обратил внимание собутыльник... А она в отказ...
Самуил
2021-10-05 12:37:24
Petrovich, а Вы здравы? (стесняюсь спросить)
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