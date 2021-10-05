Психически больная женщина зарезала домогавшегося ее мужчину в Петрозаводске

Суд в Петрозаводске рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая убила ножом своего знакомого, когда он попытался склонить ее к интимной близости.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в апреле 2021 года женщина пришла в гости к своему знакомому, который принялся угощать ее спиртными напитками. Когда он стал ее домогаться, между ними произошел конфликт. Женщина схватила нож и нанесла мужчине множественные удары в туловище, от которых тот скончался.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемой психическое расстройство. По мнению следствия, она нуждается в принудительном лечении с интенсивным наблюдением. Поэтому дело направлено в суд одновременно с постановлением о применении к ней принудительных мер медицинского характера.