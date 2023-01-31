Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец

Психолог Марк Трэверс предложил три способа проверить, дружба ли это или уже нет.

Если вас перестали устраивать отношения с давними друзьями и вы все чаще задумываетесь, не пришел ли дружбе конец, задайте себе всего три вопроса — многое станет ясно, советует психолог Марк Трэверс.

Как пишет издание doctorpiter.ru, многие люди склонны переоценивать дружеские отношения — они зачастую считают, что это — навсегда, и даже готовы мириться с тем, что их не устраивает, аргументируя: «Мы же сто лет знакомы!».

Психологи отмечают, любая дружба может закончиться из-за того, что изменились сами люди и их жизненные обстоятельства. И это нормально!

Если вы чувствуете, что вас не устраивает былая дружба, не надо стараться «натянуть сову на глобус» и вернуть «лучшие времена». Возможно, есть смысл отступить в сторону и прекратить отношения. Главное — не ошибиться в своих оценках.

Психолог предложил три способа проверить, дружба ли это или уже нет.

Три ключевых вопроса

— Если вы сомневаетесь в качестве и крепости вашей дружбы, задайте себе всего три вопроса, — советует психолог Марк Трэверс. — Ответы на них помогут вам разобраться, насколько верно вы понимаете ситуацию.

Как друзья реагируют на ваши хорошие новости?

— Реакция близких и друзей на сообщения о ваших успехах и удачах может многое рассказать, — говорит эксперт. — Если вы чувствуете, что друг тут же меняет тему, реагирует молчанием, начинает критиковать, не проявляет энтузиазма в ответ на ваши хорошие новости, похоже, это не тот человек, с кем стоит продолжать общаться. Важно иметь рядом тех, кто поддерживает и воодушевляет, а не принижает и обесценивает.

Эксперт обращает внимание, что не стоит тут же рвать дружбу с человеком, который не отзывается позитивно на любой ваш успех, — у каждого бывают плохие дни.

— Но если вы регулярно замечаете признаки пассивной агрессии и косвенной враждебности, возможно, пришло время пересмотреть отношения с этим человеком, — говорит Марк Трэверс.

Интересуются ли друзья вашей жизнью?

— Здоровые отношения требуют отдачи и принятия, — говорит психолог. — Друг, который всегда говорит о себе и никогда не спрашивает вас о делах и чувствах, играет «в одни ворота». Такие односторонние отношения приведут к разрыву — рано или поздно.

Поэтому так важно ценить и беречь друзей, которые проявляют неподдельный интерес к вашей жизни, обращает внимание эксперт. Это ключ к взаимному доверию и долгой дружбе.

— Хороший друг постарается приложить усилия, чтобы принять вашу точку зрения и услышать вас, — объясняет Марк Трэверс. — Если же вам приходится говорить только о других, а не о себе, вы будете чувствовать себя недооцененным.

Вы чувствуете себя рядом с друзьями самим собой?

— Это просто здорово, если рядом с вами люди, которые принимают вас такими, какие вы есть, — объясняет психолог. — Если же вам приходится постоянно подстраиваться под запросы друзей, изображать из себя совершенно другого человека, возможно, пришло время переосмыслить отношения. Друзья, которые поддерживают вас на вашем пути к аутентичности, на самом деле — на вес золота. А те, кто этого не делают, не стоят вашего времени и сил.

Психолог резюмирует, что все люди, которые встречаются нам на жизненном пути, имеют свою ценность — любые отношения важны.

— Не стоит быстро и бездумно сжигать мосты и расставаться с людьми по банальным причинам, — предостерегает Марк Трэверс. — Тем не менее нужно понимать, кто действительно искренен с вами, а кто — просто рядом. Это разумный способ расставить приоритеты в отношениях.