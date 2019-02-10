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Новости. Общество
13:05, 10 Февраля 2019
фото: ТАСС / Руслан Шамуков

Психолог назвала основную опасность соцсетей

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Опасность социальных сетей, которые играют все большую роль в жизни современного общества, кроется не столько в появлении зависимости от них, сколько в том, что они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению.

Такое мнение высказала РИА Новости директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктор Памела Ратледж.

"Опасность социальных медиа заключается не в каких-либо "аддиктивных" свойствах, а в отсутствии критического мышления и перекрестной проверки информации, что позволяет распространять дезинформацию и пропаганду, и недостаток социальных навыков для предотвращения агрессивного поведения и психологического давления, и оскорблений в сети", - считает эксперт.

В связи с этим, уверена она, пользователям нужно развивать способы контроля за использованием социальных сетей путем обучения, осведомленности, сбалансированности восприятия, обучения "цифровому гражданству" и технологической грамотности.

"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.

Также эксперт обращает внимание на то, что далеко не все, кто якобы испытывают зависимость от соцсетей, действительно страдают ей.

"Зависимость — это медицинский диагноз с конкретными диагностическими критериями. Большинство из того, что люди называют "зависимостью" в социальных сетях, не является таковой", - поясняет Ратледж.

По ее словам, настоящая зависимость редко возникает из-за одного источника, то есть соцсетей или смартфона, но имеет под собой множество проблем, связанных с психическим здоровьем. Эксперт отмечает, что зависимость от социальных сетей считается частью технологической зависимости, и существует довольно много споров об обоснованности добавления интернета в качестве отдельного источника зависимости.

"Эмпирически трудно изолировать причину и следствие или отделить технологическую зависимость от другого совместного явления, такого как депрессия, тревога, обсессивно-компульсивное расстройство, социальное избегание и других", - указывает Ратледж.

Таким образом, наличие целого букета психологических проблем у человека не обязательно связано с активным использованием интернета и соцсетей. И простое сокращение времени в онлайн, не решит эти проблемы, которыми должен заниматься специалист в области психического здоровья.

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