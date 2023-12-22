Психолог рассказал, что делает нас счастливыми

Однако есть одно необходимое условие для счастья, которое объединяет всех людей. О том, что это за условие, в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.
Все мы знаем, что само по себе чувство счастья связано с гормонами вроде окситоцина и дофамина. Однако анатомически у каждого человека дофаминовые рецепторы обладают разной чувствительностью. Именно поэтому одни получают удовольствие от тренировок, другие чувствуют себя счастливыми после объятий с близкими людьми.
Возможно, в далеком будущем человечество сможет изобрести нечто, что поможет стимулировать нужные области нашего мозга автоматически, и тогда счастье станет доступным абсолютно для всех. Однако пока это не так.
Впрочем, есть и другая вещь, которая поможет абсолютно всем приблизиться к счастью, — контакт с собой. Ведь, чтобы осчастливить себя, нужно четко понимать, чего конкретно вы хотите, к чему стремитесь, что для вас имеет значение.
Именно когда вы осознаёте свои желания и принимаете решения, опираясь именно на них, а не на общественное мнение и стереотипы, у вас в итоге появляется собственное представление о том, что же такое счастье, сообщает сетевое издание.
Только в случае, когда вы прислушиваетесь к себе, не насилуете себя нелюбимой работой, жизнью в нелюбимом месте, — только тогда вы наконец-то приходите к осознанию: жизнь — штука довольно приятная.
Когда вы ежедневно задаете себе вопрос «Действительно ли я хочу проводить время с этими людьми или мне плохо в их обществе?» и привыкаете каждый раз делать выбор в свою пользу, к вам приходит понимание, какая дружба вам в принципе нужна, какое общение принесет радость и силы.
То же правило работает и в любовных отношениях. Когда вы занимаетесь сексом только по желанию, встречаетесь только с тем, кого любите и хотите, вы понимаете, как много наслаждения может доставить вам собственное тело.
Контакт со своими желаниями позволяет разобраться во всех сферах жизни — от питания до профессии. Не забывайте почаще спрашивать себя, чего на самом деле хотите, пишет «Доктор Питер».
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