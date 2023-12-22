Психолог рассказал, что делает нас счастливыми

Однако есть одно необходимое условие для счастья, которое объединяет всех людей. О том, что это за условие, в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.

Все мы знаем, что само по себе чувство счастья связано с гормонами вроде окситоцина и дофамина. Однако анатомически у каждого человека дофаминовые рецепторы обладают разной чувствительностью . Именно поэтому одни получают удовольствие от тренировок, другие чувствуют себя счастливыми после объятий с близкими людьми.

Возможно, в далеком будущем человечество сможет изобрести нечто, что поможет стимулировать нужные области нашего мозга автоматически, и тогда счастье станет доступным абсолютно для всех. Однако пока это не так. Впрочем, есть и другая вещь, которая поможет абсолютно всем приблизиться к счастью, — контакт с собой. Ведь, чтобы осчастливить себя, нужно четко понимать, чего конкретно вы хотите, к чему стремитесь, что для вас имеет значение.