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Психологи УФСИН Карелии обсудили с малолетними преступниками планы на жизнь

Новости. Общество
18:20, 14 Января 2022

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В Карельском региональном центре молодежи прошло профилактическое мероприятие для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исправительной инспекции.

Как рассказали в УФСИН по Карелии, провели занятие с малолетники преступниками психологи инспекции вместе со специалистом Карельского регионального центра молодежи Науром Гокинаевым. С подростками обсудили увлечения и планы на жизнь, провели анализ ресурсов для достижения жизненных целей. Специалист молодежного центра рассказал подросткам о возможностях участия в мероприятиях общественных волонтерских организаций.

Подобные занятия направлены на организацию полезного досуга несовершеннолетних, приобщение их к культурным ценностям, уточнили в ведомстве.

Ранее УФСИН обнародовало новогоднее меню заключенных в Карелии.

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Комментарии

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Экcперд
2022-01-14 19:32:30
Выйдут и всем отомстят (с)
zanoza
2022-01-14 18:45:32
Да какие у них могут быть планы на жизнь, если они её начали с преступлений. От "кривой дорожки" ещё ни один психолог не уберёг.
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