Психологи УФСИН Карелии обсудили с малолетними преступниками планы на жизнь

В Карельском региональном центре молодежи прошло профилактическое мероприятие для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исправительной инспекции.

Как рассказали в УФСИН по Карелии, провели занятие с малолетники преступниками психологи инспекции вместе со специалистом Карельского регионального центра молодежи Науром Гокинаевым. С подростками обсудили увлечения и планы на жизнь, провели анализ ресурсов для достижения жизненных целей. Специалист молодежного центра рассказал подросткам о возможностях участия в мероприятиях общественных волонтерских организаций.

Подобные занятия направлены на организацию полезного досуга несовершеннолетних, приобщение их к культурным ценностям, уточнили в ведомстве.

Ранее УФСИН обнародовало новогоднее меню заключенных в Карелии.