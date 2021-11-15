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Калалаатикко и маймарокка с белым соусом: УФСИН обнародовало новогоднее меню заключенных в Карелии

Новости. Общество
11:26, 04 Января 2022

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В УФСИН по Карелии рассказали, чем кормят заключенных исправительных учреждений в праздничные дни.

Например, в ИК-1 повара готовили, в том числе, традиционные блюда карельской кухни. Новогодний обед состоял из супа горохового с мясом куры, винегрета, на второе подавали картофель отварной с мясом по-костомукшски, а на ужин осужденных угощали маймароккой по-карельски с белым соусом. В рождественское меню повара уже включили шницель по-карельски и мясо по-петровски.

В ЛИУ-4 31 декабря в качестве основного блюда на ужин подавали калалаатикко — сытную, вкусную финскую запеканку из картофеля с морской рыбой.

В следственном изоляторе № 2 в из праздничных дней в меню включен люля-кебаб с картофельным пюре, соусом и салатом из маринованных огурцов с луком.

«Повара в каждом учреждении постарались приготовить вкусные, сытные и разнообразные блюда, приближенные к домашним, чтобы хоть на мгновение передать праздничную атмосферу новогодних праздников», — сообщили в УФСИН.

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Комментарии

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Teaтральный критик
2022-01-04 14:29:42
Ночной фотограф лстался доволен сервисом
кир
2022-01-04 11:38:42
Зачем пиарить жизнь заключенных? Не зарекайся, она каждого может коснуться, - сказал кот. :)
Гость
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