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Психологи УФСИН Карелии попытались научить малолетних преступников быть чуткими и добрыми

Новости. Общество
11:38, 25 Октября 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

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В рамках всероссийского Дня правовой помощи детям психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РК провели занятия с несовершеннолетними осужденными по темам, связанным с реализацией процедур медиации.

Как сообщили в УФСИН Карелии, для несовершеннолетних проводились групповые просветительские мероприятия по теме: «Медиация, эффективные стили общения», цель которых заключалась в ознакомлении подростков с понятием медиации, воспитании культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на медиативном мировоззрении. Также психологами учреждения проводились индивидуальные коррекционные занятия на тему «Обучение методам урегулирования конфликтов».

«Обучая подростков умению разрешать конфликты с помощью медиативного подхода, мы учим их уважать себя, а также ценить и принимать другого, — отмечает старший психолог инспекции Карякина Виктория, — мы способствуем проявлению у подростков чувства собственного достоинства, а также воспитываем ответственное отношение к своим действиям, поступкам и жизни в целом. Очень важно научить подростков умению правильно реагировать на конфликтные ситуации. В процессе занятий они также учатся сопереживанию, умению поставить себя на место другого, быть чутким к страданиям другого, чувствовать чужую боль. Это те высшие ценности, без которых человек не может быть и оставаться человеком".

Развитие у несовершеннолетних осужденных психологической культуры с помощью медиативного подхода, основывающегося на позитивном общении, уважении, открытости, доброжелательности, взаимном принятии друг друга — это эффективный способ профилактики правонарушений и криминальной зараженности несовершеннолетних, отметили в ведомстве.

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Комментарии

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Изя
2021-10-25 12:51:28
Со своим и сотрудниками хоть не много бы разобрались , одно зверство и беспредел кругом :)
Off
2021-10-25 11:53:12
В контексте опубликованных видео пыток ..это выглядит двусмысленно .)))
Бабенка
2021-10-25 12:12:46
Off, ночному фотографу расскажешь, когда в суде будешь бумажным стаканчиком трясти.
Off
2021-10-25 12:29:59
Бабенка/мужик . Я вот думаю , тебе погоняло , там - "бабенка" будет? Сочувствую тогда .... сразу станешь героем в секретных сьемках . :)
А кто это , "ночной фотограф " ? Смотрю вы , прямо усираетесь , пиаря его ...))
Эксперд
2021-10-25 11:45:58
Самый эффективный способ - это чистка сортиров и занятия строевой подготовкой на плацу.
Кир
2021-10-25 13:29:26
Эксперд, так точно. Остальные способы воспитания бесполезны!
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