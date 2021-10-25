Психологи УФСИН Карелии попытались научить малолетних преступников быть чуткими и добрыми

В рамках всероссийского Дня правовой помощи детям психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РК провели занятия с несовершеннолетними осужденными по темам, связанным с реализацией процедур медиации.

Как сообщили в УФСИН Карелии, для несовершеннолетних проводились групповые просветительские мероприятия по теме: «Медиация, эффективные стили общения», цель которых заключалась в ознакомлении подростков с понятием медиации, воспитании культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на медиативном мировоззрении. Также психологами учреждения проводились индивидуальные коррекционные занятия на тему «Обучение методам урегулирования конфликтов».

«Обучая подростков умению разрешать конфликты с помощью медиативного подхода, мы учим их уважать себя, а также ценить и принимать другого, — отмечает старший психолог инспекции Карякина Виктория, — мы способствуем проявлению у подростков чувства собственного достоинства, а также воспитываем ответственное отношение к своим действиям, поступкам и жизни в целом. Очень важно научить подростков умению правильно реагировать на конфликтные ситуации. В процессе занятий они также учатся сопереживанию, умению поставить себя на место другого, быть чутким к страданиям другого, чувствовать чужую боль. Это те высшие ценности, без которых человек не может быть и оставаться человеком".

Развитие у несовершеннолетних осужденных психологической культуры с помощью медиативного подхода, основывающегося на позитивном общении, уважении, открытости, доброжелательности, взаимном принятии друг друга — это эффективный способ профилактики правонарушений и криминальной зараженности несовершеннолетних, отметили в ведомстве.