Психологи выяснили, после какого по счету свидания занимаются сексом

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Секс на первом свидании, довольно долго время бывший в порядке вещей, на данный момент практически ушел в прошлое.
С таким заявлением после долгого исследования выступила группа специалистов-психологов из Великобритании, пишет "Главред".
По их данным, на востоке страны большинство опрошенных считают "наилучшим для секса" пятое свидание. А вот жители Лондона чаще всего, впервые занимались сексом на двенадцатом свидании. К слову, именно тогда женщины, по статистике, признаются мужчинам в любви.
Представители же "сильного пола" немногим более решительны и чаще выбирали для признания в любви одиннадцатое свидание.
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