Птичий грипп приближается к Карелии

В соседней Финляндии обнаружен птичий грипп.

В местечке Парайнен у орлана-белохвоста обнаружен вирус птичьего гриппа H5N6, который в последнее время распространялся по Европе, пишет yle.

Насколько известно, смертельный для птиц вирус не передается от птиц к человеку.

Вирус типа H5N6 в этом году был обнаружен у диких птиц и на птицефермах в Швеции, Германии, Дании, Голландии и Великобритании.

На фермах, где обнаружен птичий грипп, пришлось уничтожить всех птиц.

Согласно Финляндскому Агентству безопасности продовольствия ЭВИРА, птичий грипп легко распространяется во время весеннего перелета птиц, поэтому власти призывают птицефермы держать своих птиц внутри помещений до конца мая.