Птицы остались без гнезд из-за массовых рубок кустарника в Петрозаводске

Рубки кустарника, проведенные в конце прошлого года на многих улицах Петрозаводска, лишили птиц традиционных мест гнездования.

Об этом написала на своей странице Вконтакте обеспокоенная судьбой пернатых жительница города Надежда Еремеева.

Она выложила фотографии многочисленных гнезд, которые были свиты птицами там, где прошли вырубки.

"По всему центру города - на улицах, в парках разом вырубили и вырезали все кусты. Говорят, что для омоложения. Вопрос - почему сразу все и везде? Никто не подумал о птицах, которые там всегда гнездились. Фото гнёзд сделаны в центре города - в скверах и на улицах", - написала Надежда.

Ранее в администрации Петрозаводска объясняли, что рубки кустарника - необходимая процедура ухода за насаждениями. Так "живые изгороди" омолодятся и станут весной более пышными и красивыми.

"Санитарную и формовочную обрезку насаждений необходимо проводить регулярно. Благодаря средствам, выделенным к 100-летию республики, у администрации города появилась возможность охватить работами гораздо больше территорий", - отметила заместитель начальника управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.