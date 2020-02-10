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Пудожу в Карелии хотят присвоить звание "Город Трудовой Доблести и Славы"

Новости. Общество
16:40, 10 Февраля 2020
фото: © паблик "Пудож"/ vk.com/pudozh
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Такое почетное международное звание хотят присвоить Пудожу за трудовой героизм местных жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве Карелии.

В годы Великой Отечественной войны Пудож был основным сельскохозяйственным центром Карелии. Местные предприятия перестраивали свою работу для фронтовых нужд: выпускали санитарные лодки, ящики для снарядов и мин, лыжи, шили одежду и бельё для солдат, заготавливали грибы и ягоды.

В районе работали 98 колхозов, и в некоторых из них были высажены десятки гектаров махорки. Важно, на производстве и в сельском хозяйстве трудились женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин.

За трудовой героизм жителей Пудожу могут присвоить почётное международное звание "Город Трудовой Доблести и Славы".

В группе района сейчас открыто голосование среди местных жителей. Более 90% тех, кто принял участие в опросе, поддерживают эту инициативу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-02-10 17:58:47
Ничего уже не могут, только болтовней заниматься. Лучше половину колхозов и леспромхозов восстановите! СлабО?
кир
2020-02-10 17:45:53
Мир сошёл с ума.
Андрей Дубенский
2020-02-10 17:05:42
Господи, несчастный Пудож... Теперь и его бюджетишко весь на стелы изведут поцреёты.
zanoza
2020-02-10 17:14:12
Андрей Дубенский, чем больше стел, тем лучше для "патриотов", аппетиты растут :)
Изя
2020-02-10 17:21:23
zanoza, Скоро и в Пудоже перестанут работать , будут только маршировать и молиться )) :) )
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