Пудожу в Карелии хотят присвоить звание "Город Трудовой Доблести и Славы"

Такое почетное международное звание хотят присвоить Пудожу за трудовой героизм местных жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве Карелии.

В годы Великой Отечественной войны Пудож был основным сельскохозяйственным центром Карелии. Местные предприятия перестраивали свою работу для фронтовых нужд: выпускали санитарные лодки, ящики для снарядов и мин, лыжи, шили одежду и бельё для солдат, заготавливали грибы и ягоды.

В районе работали 98 колхозов, и в некоторых из них были высажены десятки гектаров махорки. Важно, на производстве и в сельском хозяйстве трудились женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин.

За трудовой героизм жителей Пудожу могут присвоить почётное международное звание "Город Трудовой Доблести и Славы".

В группе района сейчас открыто голосование среди местных жителей. Более 90% тех, кто принял участие в опросе, поддерживают эту инициативу.