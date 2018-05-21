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Новости. Общество
19:40, 21 Мая 2018

"Пугачева — давно полутруп": Блогерша размазала Примадонну

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Скандальная блогерша Лена Миро, кажется, вновь решила хайпануть на Алле Пугачевой.

Миро написала на своей странице в Живом Журнале пространный пост, посвященный недавнему выходу Примадонны в свет, сообщает uznayvse.

Накануне Алла Пугачева приняла участие в концерте, посвященном юбилею олигарха, одного из богатейших людей России Михаила Гуцериева. Пользовательница Лена Миро, известная в ЖЖ под ником miss_tramell, опубликовала разгромный пост, посвященный деятелям российского шоу-бизнеса в целом и Алле Борисовне в частности.

По словам несдержанной и зачастую просто грубой Миро, Примадонна еле держится, выглядит "старенькой", но вынуждена пахать на концертах, чтобы содержать детей, дворец, в котором живет, и "гееватого" мужа, шоумена Максима Галкина.

Редакция узнайвсё.рф отмечает, что в кавычки помещены цитаты из текста Лены Миро. Кроме того, она написала, что Пугачева должна зарабатывать концертами, несмотря на то, что десять лет назад уже показательно уходила со сцены.

"Вы знаете, что это все мне напомнило? Бал у Воланда из Мастера и Маргариты. Безумие какое-то, где полутруп развлекает моральных покойников. И совершенно непонятно, что делать с нечистой силой. Вам ведь эти черти очень нравятся".

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