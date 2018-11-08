Пугачева рассказала в Сети, что больна

Алла Пугачева не сможет выступить на юбилейном вечере Агутина из-за болезни.

Пугачева показала архивное фото с Леонидом Агутиным и сообщила, что очень хотела выступить на его сборном концерте, пишет "Узнай Всей".

Она посетовала на то, что не сможет принять участия в мероприятии из-за болезни.

"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – написала Алла Борисовна на своей странице в Instagram.