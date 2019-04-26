Пугачева вышла на публику в прозрачной юбке

Пугачева на юбилее блистала в черном платье и ботфортах. К финалу вечера она примерила прозрачную юбку.

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева отметила несколько дней назад юбилей в ресторане на Рублевке. Подробности торжества становятся известны только сейчас.

На свой праздник она пригласила самых близких людей. В зале были замечены музыкант Филипп Киркоров, дизайнер Игорь Гуляев, близкий друг семьи композитор Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, сатирик Михаил Жванецкий с женой Натальей.

Пугачева весь вечер блистала в черном платье и ботфортах. К финалу вечера она примерила подарок от дизайнера Игоря Гуляева – прозрачную юбку телесного цвета, слегка украшенную узорами. На певице были шорты, поэтому наряд не смотрелся вызывающе, пишет Teleprogramma.