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Новости. Общество
19:40, 09 Июня 2018

Пугачеву просят спасти опустившегося Киркорова

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Певец Филипп Киркоров из-за безобразных выходок не сходит со страниц желтой прессы. Общественники обратились к Алле Пугачевой с просьбой урезонить поп-короля.

"В последнее время создается впечатление, что Филипп Бедросович испытывает на прочность терпение порядочных людей. Сначала он выпустил провокационный клип на песню "Цвет настроения – синий", в котором была использована нецензурная лексика, потом в присутствии иностранных журналистов обматерил шумевших в соседней комнате людей", - пишет издание "Дни.ру".

На днях певец принял участие в сомнительном шоу, где в шуточной форме вылил ведро помоев на коллег по цеху. Естественно, каждая проделка Киркорова провоцирует бурную реакцию общественности.

Не остался в стороне от обсуждения неподобающего поведения звезды член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Специалист через обратился к Алле Пугачевой с просьбой приструнить разнузданного Филиппа.

"Алла Борисовна, – воззвал к звезде Манукян. – обращаюсь к Вам как к человеку, который имеет моральный авторитет и влияние на Филиппа Киркорова. Умоляю Вас спасти Киркорова, пока еще не поздно. Мы его все, конечно, очень любим, но в настоящее время он явно катится по наклонной, причем с невероятной скоростью. Трансгендеры в клипах, Бузова 24 часа в сутки в его соцсетях, туалетный юмор с матом в сомнительных передачах и клипах. Мне кажется, что мы его теряем. На мой взгляд, это пора срочно прекращать, и, кроме Вас, это сделать реально некому. Очень бы не хотелось, чтобы он завершил свои дни как герой Лепса из клипа "Цвет настроения – синий". Он реально к старости хочет стать забытым даже собственными поклонниками, опустившимся человеком? Это ужасно. Он ведь народный артист России, а это звание нужно нести гордо до конца. По косвенным признакам и Вашим реакциям в соцсетях я заметил, что и Вам все это тоже начинает порядком надоедать, ведь он все равно не чужой Вам человек. Повлияйте на него пожалуйста..." – попросил Примадонну Вадим.

Кстати, распущенность Киркорова задела за живое не только эксперта Госдумы. Звезда шоу "Голос" Виктория Черенцова, увидев в интернете издевательства Киркорова над известными личностями, не смогла сдержать эмоций. "Это очень плохой юмор... Стыдно над таким смеяться. Стыдно за тех, кто над этим смеется", – написала она в соцсетях.

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