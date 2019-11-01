Пуховики и подушки в Китае набьют пухом птиц из Карелии

Предприниматель из Карелии начал сотрудничество с китайскими производителями одежды и спальных принадлежностей.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым в Петрозаводске.

"Приведу такой интересный уникальный пример. Совсем недавно одно из малых предприятий Карелии - ИП Салтыков - заключило контракт с китайскими партнерами на поставку пуха белощекой казарки для производства брендовой одежды, а также спальных прнадлежностей. Теперь задача – перенести производство в Карелию, в том числе таких товаров", – сказал Парфенчиков