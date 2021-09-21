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Пункт проката колясок и кроваток для новорожденных открылся в райцентре Карелии

Новости. Общество
15:34, 23 Сентября 2021
фото: © freepik

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Пункт проката вещей первой необходимости для новорожденных начал работать в Беломорске.

В Центре помощи семье и детям № 5 в Беломорске для малообеспеченных семей работает специальный прокат. Родители детей в возрасте до 3 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи со сложным финансовым положением, могут обратиться в Центр по адресу: ул. Строительная, дом 19.

Такой услугой уже воспользовалась одна семья, которой передана в пользование детская коляска, сообщает «Беломорская трибуна».

Напомним, в Карелии действуют пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных и детей раннего дошкольного возраста. За помощью могут обратиться родители детей до 3 лет, нуждающиеся в колясках, пеленальных столах, кроватках, автокреслах, стульчиках для кормления. Вещи в прокат предоставляются бесплатно. За первое полугодие 2021 года помощь оказана более 50 семьям.

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