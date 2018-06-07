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Новости. Общество
12:28, 07 Июня 2018

Пушкина и Кашин стали почетными гражданами Петрозаводска

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Экс-депутат Вячеслав Кашин и журналист Светлана Пушкина стали почетными гражданами Петрозаводска.

За это проголосовали депутаты Петросовета на сессии в четверг.

Ранее сообщалось, что Светлана Пушкина удостоена награды "за многолетнюю журналистскую деятельность, направленную на освещение культурных, экономических, социальных и политических сфер города Петрозаводска". Светлана Пушкина занимает пост редактора ООО Телестанция "НКМ". В карельской журналистике претендент на почетное звание трудится 57 лет.

Вячеслав Кашин являлся депутатом шести созывов Петрозаводского городского Совета (1985-2016). Он кандидат медицинских наук, доцент, академик Российской академии медико-технических наук, врач-организатор здравоохранения высшей категории, отличник здравоохранения СССР, заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия, лауреат Республики Карелия 2000 и 2012 годов. Кашин трудился главным врачом Республиканского онкологического диспансера КАССР, затем занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Карельской АССР. В середине 80-х Вячеслав Кашин вошел в Петросовет, после чего в течение 33 лет избирался депутатом.

С 2018 года помимо традиционной ленты обладателям звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" будет вручаться нагрудный знак. Он представляет собой фигурный геральдический щит золотистого металла с рельефными бортиками, на котором изображен герб города. Щит увенчан муниципальной короной с положенной накрест за ней мечами и окружен лентой с рельефной надписью: "Почетный гражданин".
Кашина и Пушкину вручат награды в День города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-06-07 14:07:53
Йошкин кот, не обольщайся. В троллейбусе есть "места для инвалидов". Скоро появятся "места для почетных граждан" и "места для депутатишек".
кир
2018-06-07 13:47:42
Обычные рядовые граждане, коих ещё достаточно хорошо работавших. Причем тут какие-то языческие звания?
Сеня
2018-06-07 13:42:06
Valentina Vonti , Видно в себе больше переживают об этом , в публичном пространстве что то их озабоченность не усматривается .
йошкин кот
2018-06-07 13:39:11
уступать в общественном транспорте место не буду. пока ленту не покажут с (ба)рельефной надписью
Valentina Vonti
2018-06-07 13:38:11
Вроде есть заслуги,но обеспокоены ситуацией в городе и республике,поэтому особого почета не видят .
Неравнодушный
2018-06-07 12:57:28
Почётные, а глядят всё равно настороженно как-то.
Гость
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