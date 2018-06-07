Пушкина и Кашин стали почетными гражданами Петрозаводска

Экс-депутат Вячеслав Кашин и журналист Светлана Пушкина стали почетными гражданами Петрозаводска.

За это проголосовали депутаты Петросовета на сессии в четверг.

Ранее сообщалось, что Светлана Пушкина удостоена награды "за многолетнюю журналистскую деятельность, направленную на освещение культурных, экономических, социальных и политических сфер города Петрозаводска". Светлана Пушкина занимает пост редактора ООО Телестанция "НКМ". В карельской журналистике претендент на почетное звание трудится 57 лет.

Вячеслав Кашин являлся депутатом шести созывов Петрозаводского городского Совета (1985-2016). Он кандидат медицинских наук, доцент, академик Российской академии медико-технических наук, врач-организатор здравоохранения высшей категории, отличник здравоохранения СССР, заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия, лауреат Республики Карелия 2000 и 2012 годов. Кашин трудился главным врачом Республиканского онкологического диспансера КАССР, затем занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Карельской АССР. В середине 80-х Вячеслав Кашин вошел в Петросовет, после чего в течение 33 лет избирался депутатом.

С 2018 года помимо традиционной ленты обладателям звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" будет вручаться нагрудный знак. Он представляет собой фигурный геральдический щит золотистого металла с рельефными бортиками, на котором изображен герб города. Щит увенчан муниципальной короной с положенной накрест за ней мечами и окружен лентой с рельефной надписью: "Почетный гражданин".

Кашина и Пушкину вручат награды в День города.