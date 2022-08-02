Пусть электричество будет добрым!

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» обращается, в первую очередь, к родителям: предупредите своих детей об опасности поражения электрическим током!

Всегда помните, что одна из главных опасностей для детей — игры и отдых возле энергетических объектов: трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Находясь вблизи, ребенок рискует не только получить серьезную травму, но и погибнуть.

Летняя свобода в детском представлении нередко стирает границы между «можно» и «нельзя». Объясните, что угрозу здоровью и жизни представляет даже электрический ток напряжением 36 вольт. А дома и на улице нас окружают провода и электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 вольт и выше. Это значит, что электрический ток в бытовой электросети может нанести непоправимый вред.

Расскажите детям, что энергообъекты — источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно. Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.

Для предотвращения случайного проникновения посторонних лиц в электроустановки и их поражения электрическим током, на всех без исключения энергообъектах размещены специальные предупреждающие знаки и плакаты. Наличие таких знаков говорит о запрете проникновения в электроустановки или подъем на опору линий электропередачи.

Знаки предупреждают человека об опасности. Покажите их детям! Пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать — недопустимо.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.