Пустой ночной проспект в Петрозаводске оказался узким для малолитражки - она врезалась в ограждение

Водитель подшофе ночью таранил дорожное ограждение на Комсомольском проспекте.

О дорожной аварии с малолитражкой и нетрезвым водителем сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в минувшую субботу, 12 октября, в 02.28 у дома № 11 на Комсомольском проспекте в карельской столице. Там нетрезвый водитель автомобиля Daewoo Matiz выбрал небезопасную скорость движения своего транспортного средства и наехал на дорожное ограждение.

В результате происшествия 35-летний водитель получил травмы, ему назначили лечение.