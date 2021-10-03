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Путешественник из Карелии добрался до Крыма на велосипеде и рассказал, сколько потратил денег и как вернется домой

Новости. Общество
08:50, 03 Октября 2021
фото: страница Михаила Шафоростова в ВК https://vk.com/mishaforostov

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Велопутешественник из Кондопоги Михаил Шафоростов закончил свой трип «Карелия-Крым» в Севастополе и домой вернется на поезде.

«А я уже приехал!, - рассказал 19-летний Михаил своим подписчикам. - Верится ли мне? Определённо, нет. Верится, что я в Севастополе. Но не в то, что сегодня-завтра я не продолжу вкручивать педали. За месяц с небольшим будто вжился в этот ритм жизни. Да и прожил я втрое-вчетверо больше, чем месяц. Движение - жизнь! И с этим девизом жил целый месяц. Жил-крутил-катился!».

Михаил рассказал о сложностях своего путешествия.

«Не подвело здоровье! Я долгое время закалялся - это поспособствовало выдержать все ливни в 6-ти градусную температуру, холодные ночи и убойные ветра.

Настроение на протяжении всего пути чаще било в позитивном ключе. Да, психовал, когда все шло через одно место. Да, кричал от небрежности водителей и от страха перед собаками. Да, ругался с собой, что не позаботился о чем-либо заранее. Но это все великий опыт, что привнёс в мою жизнь капельку, а может и целую каплю мудрости и мужества.

Дорога учит. Я об этом знал ещё до этого трипа. Здесь, как и в жизни, течет своим чередом. Что-то вырывается в обгон и получает штраф. Что-то тормозит и создает напряжение. Что-то мешается с краю, как я, например... Но, надеюсь, я не сильно мешал транспортному потоку, пытался быть бдительным и аккуратным, а главное – уважительным».

По словам Михаила, за 34 дня он проехал 3956 километров сквозь 13 субъектов России: Республика Карелия, Ленинградская область, Новгородская область, Тверская область, Московская область, Тульская область, Рязанская область, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Крым.

Пробил всего три раза колесо, причем дважды в один день - в Ростовской области.



 «5 дней ветерок помогал мне, дуя в спину, 9 дней я крутил педали против него, 8 дней я пытался держать руль ровно, когда боковой ветер сбивал меня с ровного пути. Остальные дни я был либо на пит-стопе, либо ветра не было вовсе. 3 дня я ехал под дождем, сутки из которых под настоящим ливнем, а шапку и штаны снял только на 13-й день. Ночевки: из 33 ночей в палатке - 16, что чуток меньше половины. Из 17 ночей под крышей, трижды - в гостинице (единожды, кстати, бесплатно), 6 ночей у родственников и друзей, 8 ночей у добрых людей, с которыми познакомился в пути!».

«За 34 дня потратил 23 тысячи рублей с копейками на питание, что в среднем по 678 рублей на сутки. Но, ко всему прочему, еще потратил 42,5 тысячи рублей на ремонт велосипеда, обратный билет на поезд и новый телефон (разбил при въезде в В. Новгород).

Спасибо тем, кто помогал мне на моем пути! Тем, кто поддержал словом! Тем, кто отправил денежку! Тем, кто был неравнодушен!».

Михаил рассказал, что в Карелию не поедет «своим ходом».

«Холодно, друзья! Это первая причина. А вторая - на учёбу. Да. Поэтому на поезде. Надо переобуться, выдохнуть, вдохнуть снова, снабдить своего коня новым оперением и ждать тепла!».  

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Комментарии

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Любка
2021-10-03 12:24:37
А слабо на каяке. Петрозаводск - порт пяти морей :)
amez
2021-10-03 12:28:12
Любка, это не каждому дано :)
Вася
2021-10-03 12:12:19
За 9 месяцев 2021 года во Франции было продано 19.076 электромобилей Tesla и 3 автомобиля LADA. Лады закупил музей Орсе для экспозиции
Вася
2021-10-03 11:22:04
из медицины остается только намордники и вакцинация,
Tatjana
2021-10-03 09:30:49
Молодец! Сколько положительных эмоций!
Гриша
2021-10-03 09:19:20
Лишь бы не работать.
amez
2021-10-03 12:07:49
Гриша, лишь бы гуньдеть.
Гость
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