Путешественник из Карелии Виктор Симонов отправится в новую экспедицию

Легендарный путешественник Федор Конюхов и знаменитый полярник Виктор Симонов в феврале отправятся в экспедицию "Великий ледовый путь", сообщили в оргкомитете.

Путешественники на собачьих упряжках пройдут экстремально сложный маршрут протяженностью 5 тысяч километров: Чукотка – Аляска – Северная Канада – Гренландия с севера на юг.



Экспедиция включает сразу в себя два чрезвычайно сложных отрезка, преодоление каждого из которых является мировым достижением: пересечение Берингова пролива по льду; пересечение Гренландии с севера на юг – это первое прохождением наисложнейшего маршрута в XXI веке и только третье в мировой истории экспедиций.



Участники экспедиции покорят Северный магнитный полюс Земли.



Экспедиция стартует в феврале 2020 года в Чукотском АО и завершится в Гренландии в июне 2021 году. Путешественники сейчас прорабатывают маршруты по наиболее сложным точкам, подбирают снаряжение, отбирают собак, готовят графики тренировок.