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Новости. Общество
08:05, 15 Августа 2018

Путешествующая на велосипеде пенсионерка-француженка приедет в Петрозаводск

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Бабушка троих внуков, которая из Ла-Рошели на велосипеде путешествует по Европе, посетит в ближайшие дни столицу Карелии.

69-летнняя француженка Франсуаз Дион этим летом совершает велопробег в направлении запад-восток. В ближайшие дни она доберется до Петрозаводска, где намерена встретиться с членами общества "Друзья Франции", а затем побывать на Кижах и Соловках. Как рассказали в администрации города, гостья из Ла-Рошели, вероятно, напишет об этом путешествии в своем блоге.

Франсуаз Дион, у которой двое детей и трое внуков, работала учителем начальных классов, а затем перешла в социальную службу: помогала людям найти работу. Свои путешествия на велосипеде женщина начала в 1997 году вместе с подругой-коллегой: во время отпуска они уезжали на три недели. Дважды побывали в Исландии (велосипеды перевозили на самолете), путешествовали вдоль Дуная, по берегам Балтийского моря, были в Квебеке, в Дании. Однако у подруги Франсуаз случились проблемы со здоровьем, и она больше не может крутить педали. Поэтому женщина решила путешествовать в одиночестве. В 2016 году, когда ей было 67 лет, она пересекла Европу с севера Норвегии до Черного моря (4000 км за 4 месяца) совершенно одна с велосипедом и палаткой, рассказали в администрации Петрозаводска.

"Уже в начале своей поездки на велосипеде из Хельсинки в Тампере я быстро поняла, что мне не хватает тренировки, начинают болеть ноги. К счастью, я запланировала только около 50 километров на первые дни, чтобы добраться до Тампере. Перед стартом я изучала карту, просматривая дороги и переходы, но, несмотря на это, имея и карту, и компас, я часто терялась. В следующие дни я открыла для себя использование карт "Google" на планшете, и, хотя у меня не было интернета, маршрут, приближенный к моей дороге, позволил легче распознать его", - поделилась велосипедистка, написав о своем путешествии книгу.

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