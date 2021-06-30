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Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»

Новости. Общество
10:27, 01 Июля 2021
фото: © Дмитрий Кустарниченко

Тревел-блогер Дмитрий Кустарниченко назвал калитки главным разочарованием в Карелии.

Познакомившийся в Финляндии с калитками, блогер полюбил это блюдо финской и карельской кухни. Направляясь в Карелию, он был в предвкушении не только красивых северных пейзажей, но и национальной кухни.

«Но тут началась череда разочарований. Во-первых, их тут так просто не найти! Казалось бы, если есть некий национально-региональный бренд, то его нужно использовать по полной. В Грузии вы не найдёте заведения, где вам не предложат 5 видов хачапури и столько же хинкали. Или на Байкале буквально на каждом шагу продают позы (или „буузы“ по-бурятски). Даже в Крыму довольно неплохо эксплуатируется локальный бренд янтыка/чебурека, хотя эти изделия исключительно крымскими назвать нельзя. Да что там — в соседней Финляндии калитки продаются в каждом супермаркете, на каждой заправке! В Карелии же калитки как-то не особо в почёте. Их нужно ещё поискать!» — пишет в своем тревел-блоге Кустаренко.

Когда путешественник все же нашел калитки, он столкнулся с другой проблемой.

«Они отвратительны! Ну, попадаются „так себе“, но это скорее исключения! Жёсткое, как подошва моих сандалий (не пробовал, но предполагаю, сходства найдутся) тесто и пресная, сухая начинка. С брусникой неплохие попались, но вот картошка, рис — нет, решительно нет! При этом ни в одном месте нам не удалось попробовать аутентичных с перловкой. И даже с рисом (наиболее близкие к оригиналу) имеются далеко не везде. Например, в Рускеале, в одной из кафешек были только с картошкой», — пишет блогер.

Цена также не порадовала Дмитрия Кустарниченко. Самые дешёвые калитки ему попались в горном парке Рускеала (80 рублей). Самые дорогие он купил за 150 рублей за штуку.

«Допускаю, что нам не повезло, и хорошие калитки тут где-то пекут. Допускаю также, что если бы у меня после финских калиток не было такой высокой планки соотношения цена/качество, я был бы более снисходителен в оценке. Но пока могу сказать лишь одно: за калитками — точно не в Карелию! К сожалению…» — констатирует блогер.

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Комментарии

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David.
2021-07-01 11:32:25
Просто их делают местные из комбикорма. Конечно это несъедобно!
Горожанин
2021-07-01 11:30:56
Объективная оценка нашему туристическому сервису. Эти мир не удивишь!
User
2021-07-01 11:20:17
В "Олонии" калитки по 19 руб.
David.
2021-07-01 11:31:29
User, Как можно там что-то покупать? :)
User
2021-07-01 12:03:10
David., а что не так? Родители покупают, довольны.
кир
2021-07-01 11:53:28
David., он в Питере сидит и по Карелии страдает. Ещё тот халявщик.
кир
2021-07-01 11:03:15
Пусть валит к финикам.
amez
2021-07-01 10:50:13
Отвратительный "трэвэл-блогер" пожрать приехал в Карелию - перепутал жанры, грамотей...
Мечты
2021-07-01 10:42:13
В Беккере нормальные калитки, вроде, хотя давно не покупал,дОрого....но не 80 рублей...уж..
Да и кто такой этот блогер!?, который говорит " с картошкой" , а не с картофелем...? Что он за шелупонь? Ну и чего с Финляндией сравниваться, туда у нас люди как на экскурсию ездят,посмотреть : как чиновникам надо управлять страной, одна из лучших стран мира....а Карелию Ленин отдал на съедение большевикам... извините, теперь и их съели ..
Горожанин
2021-07-01 11:30:06
Мечты, Карелия при большевиках не бедствовала, ее потом съели
Неравнодушный
2021-07-01 10:39:57
Пусть тортами питается. Нам больше достанется.
Никита
2021-07-01 10:32:07
Это же Россия , сынок !!!!
Гость
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