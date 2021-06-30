Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»

Тревел-блогер Дмитрий Кустарниченко назвал калитки главным разочарованием в Карелии.

Познакомившийся в Финляндии с калитками, блогер полюбил это блюдо финской и карельской кухни. Направляясь в Карелию, он был в предвкушении не только красивых северных пейзажей, но и национальной кухни.

«Но тут началась череда разочарований. Во-первых, их тут так просто не найти! Казалось бы, если есть некий национально-региональный бренд, то его нужно использовать по полной. В Грузии вы не найдёте заведения, где вам не предложат 5 видов хачапури и столько же хинкали. Или на Байкале буквально на каждом шагу продают позы (или „буузы“ по-бурятски). Даже в Крыму довольно неплохо эксплуатируется локальный бренд янтыка/чебурека, хотя эти изделия исключительно крымскими назвать нельзя. Да что там — в соседней Финляндии калитки продаются в каждом супермаркете, на каждой заправке! В Карелии же калитки как-то не особо в почёте. Их нужно ещё поискать!» — пишет в своем тревел-блоге Кустаренко.

Когда путешественник все же нашел калитки, он столкнулся с другой проблемой.

«Они отвратительны! Ну, попадаются „так себе“, но это скорее исключения! Жёсткое, как подошва моих сандалий (не пробовал, но предполагаю, сходства найдутся) тесто и пресная, сухая начинка. С брусникой неплохие попались, но вот картошка, рис — нет, решительно нет! При этом ни в одном месте нам не удалось попробовать аутентичных с перловкой. И даже с рисом (наиболее близкие к оригиналу) имеются далеко не везде. Например, в Рускеале, в одной из кафешек были только с картошкой», — пишет блогер.

Цена также не порадовала Дмитрия Кустарниченко. Самые дешёвые калитки ему попались в горном парке Рускеала (80 рублей). Самые дорогие он купил за 150 рублей за штуку.

«Допускаю, что нам не повезло, и хорошие калитки тут где-то пекут. Допускаю также, что если бы у меня после финских калиток не было такой высокой планки соотношения цена/качество, я был бы более снисходителен в оценке. Но пока могу сказать лишь одно: за калитками — точно не в Карелию! К сожалению…» — констатирует блогер.