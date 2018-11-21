Путевки в санаторий "Марциальные воды" подорожают

Санаторий на первом российском курорте повышает цены с января 2019 года.

Как стало известно, в 2019 году ожидается рост цен на путевки в санаторий "Марциальные воды" от 12 до 30%.

Напомним, что в 2019 году курорт отпразднует 300 лет, а санаторий "Марциальные воды" отметит своё 55-летие.