Путевки в санаторий "Марциальные воды" подорожают

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Санаторий на первом российском курорте повышает цены с января 2019 года.
Как стало известно, в 2019 году ожидается рост цен на путевки в санаторий "Марциальные воды" от 12 до 30%.
Напомним, что в 2019 году курорт отпразднует 300 лет, а санаторий "Марциальные воды" отметит своё 55-летие.
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