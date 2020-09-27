Пути развития социального предпринимательства обсуждают в Карелии

В Петрозаводске прошла презентационная сессия регионального этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года - 2020".

В понедельник, 28 сентября, в Петрозаводске прошла презентационная сессия, на которой были представлены лучшие проекты в области социального предпринимательства. Мероприятие прошло в коворкинг-центре "Точка кипения".



Региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года - 2020" проводит министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Центр инноваций в социальной сфере АО «Корпорация развития Республики Карелия».



"Понятие социальное предпринимательство сейчас уже очень плотно вошло в нашу жизнь. Но еще несколько лет назад начинающие предприниматели не вполне понимали, как можно сочетать извлечение прибыли, которое является основной целью предпринимательской деятельности, и оказание качественных социальных услуг. И долгие годы решение социальных вопросов все-таки было прерогативой государства и благотворительных фондов. И сейчас нужно сказать, что мы уже не в начале пути", - заявила начальник управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова.



"В нашем законодательстве в настоящий момент существует понятие социального предпринимательства. Это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества. Таким образом, социальный предприниматель помогает людям за счет доходов, получаемых от собственной деятельности", - пояснила заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Виктория Игашева.



Конкурс направлен на поиск инновационных технологичных проектов, которые призваны решать социальные проблемы и улучшать качество жизни населения республики.



Проекты могут быть уже реализованными или находиться в стадии реализации.

На сессии обсуждались вопросы запуска социально-значимых проектов, рассматривались виды поддержки такого рода бизнеса.

В мероприятии приняли участие предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, представители органов власти Республики Карелия.