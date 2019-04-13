Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:24, 13 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Путин и Медведев заработали за 2018 год 18 млн рублей на двоих

Загрузка...

Президент России и премьер-министр опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2018 год.

Так, доход Владимира Путина составил 8,648 миллиона рублей против 18,7 миллиона рублей в 2017 году.

Президент по-прежнему владеет 77-метровой квартирой и гаражом. В пользовании у него есть еще одна квартира в 153,7 квадратного метра и гаражное место.

У Путина также есть автомобили ГАЗ-М21, "Нива" и прицеп "Скиф".

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно.

Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.

Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Как и в прошлые годы, у Медведева в длительной аренде находится земельный участок в 47 соток, в собственности — квартира площадью 367,8 квадратного метра, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга премьера в 2018 году ничего не заработала.
У нее в собственности остались иномарка Volkswagen Golf и два машиноместа, пишут "РИА Новости".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Геннадий Гаврилов
2019-04-13 14:55:34
ДА..ДА...Забыли указать о наличии стиральной машины "Вятка " и холодильника " Саратов ".
Изя
2019-04-13 12:34:06
А нужно ли об этом знать россиянинам .И кто знает , что это так ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся

Аналитика

12.04.2019 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 2
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»