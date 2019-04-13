Путин и Медведев заработали за 2018 год 18 млн рублей на двоих

Президент России и премьер-министр опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2018 год.

Так, доход Владимира Путина составил 8,648 миллиона рублей против 18,7 миллиона рублей в 2017 году.

Президент по-прежнему владеет 77-метровой квартирой и гаражом. В пользовании у него есть еще одна квартира в 153,7 квадратного метра и гаражное место.

У Путина также есть автомобили ГАЗ-М21, "Нива" и прицеп "Скиф".

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно.

Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.

Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Как и в прошлые годы, у Медведева в длительной аренде находится земельный участок в 47 соток, в собственности — квартира площадью 367,8 квадратного метра, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга премьера в 2018 году ничего не заработала.

У нее в собственности остались иномарка Volkswagen Golf и два машиноместа, пишут "РИА Новости".