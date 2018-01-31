Путин извинился перед олимпийцами в связи с давлением на них со стороны общества

Президент РФ Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев за то, что их не оградили от давления, которое они испытывают в связи со сложившейся ситуацией в спорте.

"Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить", - сказал Путин на встрече с членами олимпийской сборной РФ на Играх в Пхенчхане, передает "Интерфакс".

Втройне тяжелее, сказал Путин, когда в стране, а в данном случае - в России, "складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет".

Россия всегда будет выступать, поддерживать идеи "чистого" спорта от допинга и наносных явлений, заявил президент.

"Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто-либо другой знаете, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, чего они стоят, сколько труда для этого нужно приложить. Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными, чуждыми спорту событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то", - сказал Путин

"У вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, выступала и будет поддерживать идеи "чистого" спорта во всех смыслах, во всех отношениях - чистого от допинга, чистого от наносных явлений, которые несвойственны спорту", - сказал глава государства.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.