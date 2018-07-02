Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".

Главе государства не хочется погружаться в тонкости моделей повышения пенсионного возраста, в многосторонние переговоры о сохранении льгот для силовиков и проживающих на северных территориях. Ему не хочется вникать в скучные расчёты про работающих-неработающих граждан, стажи-и-отчисления, системы подтверждающих справок и давно устаревших пенсионных книжек.

"Путин может позволить себе откреститься от принятия непопулярного решения, сбросив эту неблагодарную работу "политически ответственному" правительству, а ещё лучше – Государственной думе, сохранение рейтинга которой его уж точно не волнует", - считает известный в Карелии политолог Олег Реут.

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