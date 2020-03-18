Путин наградил анестезиолога из Карелии

Указом президента России Владимира Путина анестезиологу Детской республиканской больницы Александру Меркулову присвоено звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

Карельского врача отметили за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

В Детской республиканской больнице Александр Меркулов работает много лет, его общий стаж работы в здравоохранении – 45 лет. Врач высшей категории удостоен почетного звания "Заслуженный врач Республики Карелия", отметили в региональном правительстве.

В конце прошлого года Путин наградил ректора ПетрГУ Орденом Почета.