Путин наградил орденами Черчесова, Акинфеева и Игнашевича

Владимир Путин вручил орден Александра Невского главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову и ордена Почета — капитану сборной и вратарю Игорю Акинфееву, а также защитнику Сергею Игнашевичу

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды и почетные грамоты 23 спортсменам и шести тренерам сборной команды России по футболу. Об этом сообщает РБК.

"Теперь все от вас ждут новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем", — сказал Владимир Путин.



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского. Капитана команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича Путин наградил орденами Почета.



Остальные члены сборной и тренеры команды были награждены почетными грамотами.



Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля.



Сборная России по футболу дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.