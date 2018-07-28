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Новости. Спорт
16:12, 28 Июля 2018
фото: Михаил Метцель / ТАСС

Путин наградил орденами Черчесова, Акинфеева и Игнашевича

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Владимир Путин вручил орден Александра Невского главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову и ордена Почета — капитану сборной и вратарю Игорю Акинфееву, а также защитнику Сергею Игнашевичу

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды и почетные грамоты 23 спортсменам и шести тренерам сборной команды России по футболу. Об этом сообщает РБК.

"Теперь все от вас ждут новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем", — сказал Владимир Путин.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского. Капитана команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича Путин наградил орденами Почета.

Остальные члены сборной и тренеры команды были награждены почетными грамотами.

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля.

Сборная России по футболу дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

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