16:26, 16 Апреля 2019
Путин назначил Александра Меркова на должность зампредседателя суда Петрозаводска
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Указом президента судья Мерков назначен заместителем председателя Петрозаводского городского суда, сообщается на сайте учреждения.
Указом Президента Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. № 171 "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации" заместителем председателя Петрозаводского городского суда Республики Карелия на 6-летний срок полномочий назначен Мерков Александр Викторович.
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