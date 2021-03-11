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Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой

Новости. Общество
22:00, 11 Марта 2021
фото: © Михаил Климентьев/ТАСС
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Из-за пандемии 2020 год стал худшим для мировой экономики с середины прошлого века, заявил президент России Владимир Путин.

"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Об этом информирует РИА Новости.

ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента, отметил глава государства.

"Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом", — заявил Путин.

Он напомнил, что масштабный кризис потребовал от государств неординарных решений.

При этом президент отметил, что в сложившийся кризис Россия впервые в современной истории смогла смягчить макроэкономическую политику. По его словам, это говорит о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры.

Глава государства также подчеркнул, что спад уже удалось преодолеть — это видно по динамике внутреннего спроса и снижению уровня безработицы. Справиться с кризисом помогли своевременно принятые меры поддержки бизнеса и отраслей экономики.

В январе ООН опубликовала доклад об экономической ситуации в мире. В документе отмечается, что спад мировой экономики составил около 4,3 процента. Это худший показатель со времен Великой депрессии. Даже в 2009 году во время рецессии мировой объем производства снизился на 1,7 процента. При этом в развитых странах ВВП сократился на 5,6 процента. В США снижение составило 3,5 процента, в России — 3,1 процента.

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