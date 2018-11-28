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Новости. Общество
21:05, 28 Ноября 2018
фото: vesti.ru

Путин назвал возможный уход от доллара вынужденным

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Президент России Владимир Путин назвал вынужденным уход России от расчетов в долларах.

"У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас... Те, кто принимает соответствующие решения, они уже стреляют себе не в ногу, а чуть выше", – ответил Путин на вопрос из зала инвестфорума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" о диверсификации международных расчетов.

Российский президент пояснил, что нестабильность расчетов в долларах уже вынуждает многие страны мира искать альтернативные расчетные валюты и способы резервирования, передают "Ведомости".

"Дело не только в нас, поверьте: мы же видим, что в мире происходит. Вы посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе ближайших союзников Соединенных Штатов. Долларовые активы сокращаются... Это результат политики применения санкций в том числе с использованием доллара", – сказал Путин.

"Мы понимаем, что если мы будем проводить эти расчеты в долларах, эти расчеты не пройдут. Ну так мы придумали другой вариант, а сделка все равно произошла. И так будет по любому виду товаров", – привел президент пример поставок системы ПВО С-400 в Турцию. Путин напомнил, что Россия переводит на рубли расчеты со странами "Евразэс" и разрабатывает альтернативу банковской системе расчетов SWIFT.

"У нас нет цели уходить от доллара. Мы вынуждены это делать", – резюмировал президент.

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Комментарии

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Цапикъ
2018-11-28 21:24:36
Эти сказки для дураков слышим давно,ещё когда доллар по 30 был,говорили что не поднимется,теперь по 65...и опять грузят на уши....может хватит врать, от доллара зависит вся мировая экономика .а рубль на хрен никому не нужен....кроме стран СНГ некоторых...
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