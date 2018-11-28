Путин назвал возможный уход от доллара вынужденным

Президент России Владимир Путин назвал вынужденным уход России от расчетов в долларах.

"У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас... Те, кто принимает соответствующие решения, они уже стреляют себе не в ногу, а чуть выше", – ответил Путин на вопрос из зала инвестфорума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" о диверсификации международных расчетов.

Российский президент пояснил, что нестабильность расчетов в долларах уже вынуждает многие страны мира искать альтернативные расчетные валюты и способы резервирования, передают "Ведомости".

"Дело не только в нас, поверьте: мы же видим, что в мире происходит. Вы посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе ближайших союзников Соединенных Штатов. Долларовые активы сокращаются... Это результат политики применения санкций в том числе с использованием доллара", – сказал Путин.

"Мы понимаем, что если мы будем проводить эти расчеты в долларах, эти расчеты не пройдут. Ну так мы придумали другой вариант, а сделка все равно произошла. И так будет по любому виду товаров", – привел президент пример поставок системы ПВО С-400 в Турцию. Путин напомнил, что Россия переводит на рубли расчеты со странами "Евразэс" и разрабатывает альтернативу банковской системе расчетов SWIFT.

"У нас нет цели уходить от доллара. Мы вынуждены это делать", – резюмировал президент.