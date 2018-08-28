Путин пообещал "детально сформулировать" мнение по пенсионной реформе в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин считает, что изменения в пенсионном законодательстве должны быть справедливыми и иметь "человеческое измерение".

"Прошу не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан", - обратился глава государства к участникам совещания по социально-экономическим вопросам, говоря о предлагаемых правительством изменениях пенсионной системы.

"Здесь нельзя действовать механически, формально, только взвешенно и только осторожно, считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются", - подчеркнул Путин.

"Именно такое - человеческое измерение - должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта (о пенсионной системе)", - указал президент.

Как отмечает ТАСС, Путин сделал акцент на том, что "все решения, связанные с обеспечением интересов граждан старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты должны приниматься с опережением".

"Мы не можем руководствоваться известным принципом (французского монарха) "короля-солнце" Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня - хоть потоп", - подчеркнул президент. - Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране". "Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда, должны понимать, что ждет страну через десять, двадцать и даже через тридцать лет", - отметил Путин.

Глава государства добавил, что преобразования необходимы для того, "чтобы пенсионная система России не только соответствовала реалиям сегодняшнего дня, не просто была финансово устойчивой на десятилетия вперед, но и для того, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали нынешнее и будущее поколение наших граждан".

"И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными", - подчеркнул Путин.

Реформа в сфере пенсионного обеспечения, по словам Путина, "безусловно, вызвала ожидаемую реакцию - достаточно острые дискуссии в обществе".

"Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться.

"Собственно говоря, так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода", - отметил Путин. Он назвал предлагаемые изменения в пенсионной системе "наиболее острой на сегодняшний день темой".

"Мы договорились, что коллеги в правительстве в ходе работы над законопроектом (об изменениях в пенсионной системе) ко второму чтению проведут консультации с политическими партиями, профсоюзами, с общественными организациями, с регионами, с экспертным сообществом дополнительно", - сказал глава государства.

"Хотел бы, конечно, сегодня услышать, какие корректировки в законопроект вы предлагаете внести по итогам этих обсуждений", - обратился Путин к участникам встречи.

"Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть, это важно, это необходимо", - заметил глава государства.

Президент признался: "Со своей стороны, разумеется, постоянно и внимательно слежу за ходом дискуссии, у меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов".

"Я в ближайшее время, может быть, завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением. Но прежде чем это сделать, хотел бы еще раз послушать ваши соображения", - сказал Путин.